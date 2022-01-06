Ardahan Valiliği harekete geçti: Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti
Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti. Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Gündem 06.01.2022, 07:49 06.01.2022, 07:58
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yapılan çalışmalarda, şahısların kimlik ve adreslerinin belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır. Ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin doğal hayata bırakılması sağlanmıştır."
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