Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksattı
Ardahan'ın bazı kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Gündem 15.03.2022, 22:59
Ardahan'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde tipiye dönüştü.
Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Kara yolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Tipi, Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunda da etkili oldu.
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