Ardahan'da 405 personelin katılımıyla operasyon başladı
Ardahan'da, 405 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldığı bildirildi.
Gündem 02.12.2021, 16:24
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla, kentte "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan il merkezi ve Göle ilçesi sınırlarında başlatılan operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.
Kaynak: AA
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