Arda Güler transfer oluyor iddiası

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı transfer dedikodularına karışmaya başladı. Öte yandan Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği performansla uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Arda Güler'in adı sık sık Avrupa devleriyle anılıyor.

2022-23 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Arda Güler'in adı yeniden transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Arda Güler'in annesi Serap Güler'in gece geç saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandığı ve ağlayan emoji koyduğu paylaşımı bir anda gündeme oturdu.

Futbolseverler söz konusu paylaşımı transfere yordu.

Öte yandan Fabrizio Romano birçok üst düzey kulübün Arda Güler'i ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Haber detayında Arda Güler'in serbest kalma bedelinin 17.5 milyon Euro olduğu aktarıldı.