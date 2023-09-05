Arda Güler'e yeni talipli çıktı
Real Madrid'de forma giymeye henüz şans bulamayan Arda Güler'e dünyaca ünlü bir başka kulüpten teklif geldi.
Arda Güler için Real Madrid'in kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Real Betis, 18 yaşındaki futbolcuyu oynatma garantili olarak kiralamak istedi. Ancak Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin talimatı doğrultusunda Arda Güler'e gelen teklifi reddetti.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve antrenmandaki performansıyla kısa sürede kendini ispatlayan Arda Güler, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ameliyat olan genç yıldız artık sahalara dönmek için gün sayarken, Real Betis sürpriz bir teklifte bulundu. 18 yaşındaki futbolcuyu ilk 11 garantili kiralamak isteyen Betis'in talebi reddedildi.
TEKLİF KABUL GÖRMEDİ
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile takıma katıldığı günden bu yana yakından ilgileniyor. İtalyan hocanın, 18 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemediği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi! Daha dünya devinin formasını giyemeden talibi çıktı.
Diz sakatlığı yaşayan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Genç futbolcunun, eylül ayının sonuna doğru forma şansı bulması bekleniyor
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0