Araziye gizlenmiş silahlar bulundu
Van kırsalında gerçekleştirilen operasyonda araziye gizlenmiş terör örgütüne ait silahlar ve mühimmat bulundu.
Gündem 14.12.2021, 18:22
Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.
Kaynak: AA
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