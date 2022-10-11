Araştırma: Mars'ın bir zamanlar mikroplar için yaşanabilir bir yer olması muhtemel

Mars'ta daha önce hayatın olup olmadığına ilişkin bilimsel çalışmalar sürerken, Fransız araştırmacı Boris Sauterey ve ekibi, yaptığı yeni bir araştırma ile gezegenin tarihinin en azından bir döneminde, bazı canlılar için elverişli yaşam koşulları sağlamış olabileceğini belirtiyor.

Dünya'daki en eski yaşam biçimlerinden sayılan metan üreten mikro canlıların ekosistemi ile erken dönem Mars'ın çevresel yaşam koşullarını karşılaştıran bir modelleme kuran bilim insanları, nicel değerlendirmeler açısından çok yeterli olmasa da Kızıl Gezegen'in buzla kaplı olmayan kısımlarında, Dünya'nın okyanuslarla kaplı olduğu ilk dönemindeki gibi bazı biyokütlelerin yaşamış olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, söz konusu mikroskobik canlıların, Mars'ın soğuma evresine geçişini tetiklemiş olabileceğini ve sonrasında canlıların uygun sıcaklıkta üremek için gezegenin kabuğundan daha da derinlere itilmiş olabileceği görüşünü belirtiyor.

Araştırmaya göre, Mars'taki Hellas Planitia, Isidis Planitia ve Jezero Krateri'nin bulunduğu alanlar, metanojenik yaşamın varlığının incelenmesi için uygun koşulları sağlayan noktalar arasında yer alıyor.

Araştırma, Nature Astronomy'de yayımlandı.