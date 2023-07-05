Araç sahiplerine kötü haber, MTV arttı
Motorlu Taşıtlar Vergisi, depremlerin neden olduğu hasarın onarılması için iki katına çıkarıldı.
Gündem 05.07.2023, 12:55
Mevcut araç sahipleri ile sıfır araba alanlar artık Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni iki kat daha fazla ödeyecek.
Gelen son dakika haberine göre MTV vergisi, mevcut araçlar için de geçerli olacak. Mevcut araç sahipleri de 2023 yılında ek MTV vergisi ödeyecekler.
KURUMLAR VERGİSİ 5 PUAN ARTIRILDI
Depremin yarattığı tahribatın onarmak için kurumlar vergisinde de 5 puan artışa gidildi. Halihazırda yüzde 25 olan kurumlar vergisi yüzde 30'a çıktı.
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