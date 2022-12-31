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Arabuluculuk ve uzlaştırmada 8 milyondan fazla taraf anlaşmaya vardı

Adalet Bakanlığınca uygulanan arabuluculuk ve uzlaştırmayla bugüne kadar 8 milyonu aşkın vatandaş, mahkemeye gitmeye gerek duymadan el sıkışarak anlaştı.

Gündem 31.12.2022, 17:50
Arabuluculuk ve uzlaştırmada 8 milyondan fazla taraf anlaşmaya vardı

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza davalarında ise uzlaştırma müesseseleri her geçen gün daha aktif kullanılıyor.

Uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden arabulucular ve uzlaştırmacılar aracılığıyla çözüme kavuşturan alternatif çözüm yollarıyla bugüne kadar 3 milyon 781 bin 406 dosyada anlaşma sağlandı.

Her dosyada en az iki tarafın olduğu uyuşmazlıklar, tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulurken, bugüne kadar uygulamalardan 8 milyonu aşkın vatandaş yararlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından 14 Kasım 2013'te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor.

Bu yıl arabuluculuğa tabi olan 930 bin 850 dosyadan, 649 bin 475 dosya tarafların el sıkışmasıyla çözüme kavuştu. Uygulamaların başladığı günden bu yana ise müzakeresi tamamlanan 3 milyon 506 bin 443 dosyanın, 2 milyon 430 bin 930'unda anlaşma sağlandı. Arabuluculuk müessesi bu yılı yüzde 70 başarı oranıyla tamamladı.

Ticari arabuluculukta 267 bin 533 dosya anlaşma ile sonuçlandı

İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 1 milyon 172 bin 305 dosyadan 1 milyon 159 bin 228 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 99 oldu.

İş uyuşmazlıklarında da müzakeresi tamamlanan 1 milyon 607 bin 495 dosyadan 905 bin 949'u anlaşma ile sonuçlanırken başarı oranı yüzde 56'yı buldu.

Ticari arabuluculukta ise uygulamanın başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar 526 bin 521 dosya arabulucuya gitti. Bu dosyalardan 267 bin 533'ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Uzlaştırmada 1 milyon 350 bin 476 dosya çözüme kavuşturuldu

Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 200 bin 122 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 98 bin 220'si çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 49 oldu.

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında kullanılan diğer bir alternatif çözüm yöntemi uzlaştırmada ise 2022'de 281 bin 376 dosyadan 230 bin 399'unda taraflar anlaştı. 2017 yılından bu yana aktif uygulanan uzlaştırmada bugüne kadar 1 milyon 632 bin 563 dosyadan 1 milyon 350 bin 476'sı çözüme kavuşturuldu. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı ise yüzde 83 oldu.

Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulamalar sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

Kaynak: AA
#Arabuluculuk #uzlaştırma
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