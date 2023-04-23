Arabistan'a gidin diyenler tekrar hortladı
Muhafazakar kesime kesimi aşağılayan, hor gören, sürekli "Arabistan'a gidin, buraya yakışmıyorsunuz" şeklinde tacizlerde bulunan zihniyet yeniden türedi.
Gündem 23.04.2023, 21:49 23.04.2023, 21:55
Türkiye'de geleneklerine ve dinine bağlı şekilde yaşayan insanlara hayatı zehir eden zihniyet son günlerde yeniden türedi.
AK Parti'nin seçimi kaybedeceğini düşünerek cesaretlenen bu zihniyetin son örneği ise İstanbul Kocamustafapaşa'da ortaya çıktı.
İleri yaşlarda bir adam, yolda gördüğü sarıklı cübbeli vatandaşı taciz etti.
Ona kıyafeti nedeniyle Arabistan'a gitmesi gerektiğini belirten adamın söylediklerini duyanlar ise kulaklarına inanamadı.
Yolda taciz edilen kişinin ise semtin imamı olduğu öğrenildi.
İşte o taciz anları:
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|28
|63
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|28
|45
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Alanyaspor
|30
|35
|11. Sivasspor
|29
|34
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|28
|33
|15. İstanbulspor
|28
|28
|16. Giresunspor
|28
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Bodrumspor
|32
|55
|6. Sakaryaspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Altay
|33
|33
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Tottenham
|32
|53
|6. Aston Villa
|32
|51
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|31
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|32
|37
|13. West Ham United
|31
|34
|14. Wolves
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|32
|29
|17. Leicester City
|32
|28
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|30
|54
|5. Real Betis
|30
|48
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|30
|41
|9. Rayo Vallecano
|30
|40
|10. Mallorca
|30
|40
|11. Girona
|30
|38
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|30
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13