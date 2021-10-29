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Araba köprüden yola düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarptıktan sonra 5 metre yükseklikteki köprüden alt yola düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gündem 29.10.2021, 08:06
Araba köprüden yola düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sinan İri (27) idaresindeki 26 ADM 615 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki köprüde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan araç köprünün ortasındaki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Hatboyu 3 Caddesi'ne düştü. Bu sırada aracın fırlayan tekerleği Sefa Sezdi'nin kullandığı 26 BU 688 plakalı araca zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sürücü Sinan İri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden yaralı halde çıkarılan Mustafa Salih Atasever (23), eşi Elmas Atasever (24) ile Sinem Demirel (23), 112 Acil Servis Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Sinan İri'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza sırasında aracı zarar gören Sefa Sezdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda seyir halindeyken karşı şeritten gelen aracın orta refüje çarptığını belirterek şunları söyledi:

"Ankara yönüne giden araç sanırım kontrolünü kaybetti. Refüje doğru çıktı. Bu sırada aracın direğe doğru havalandığını gördüm. Zaten o sırada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Araçtan çıkan bir lastik camıma gelecekti, son anda manevra yaparak kurtardım. Aracımı güvenli bir şekilde park ettim. Olay yerine doğru koştum. Baktığım zaman yerde araç parçaları vardı. Aracın tüpü falan dağılmıştı. Aşağı doğru baktığımda araç orta boşluktan aşağı yola düşmüştü. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. sağ olsun geldiler, yardımcı oldular."

#Eskişehir
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