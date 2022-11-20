Ara tatil dönüşü otogardaki haraketlilik arttı

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili, yarın sona eriyor.

Tatilde İstanbul dışına çıkan vatandaşların, dönüş yolculuğu devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da tatilin son gününde hareketlilik arttı.

Sabah saatlerinden itibaren otogardaki peronlarda otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını otogardan almaya gelen sürücüler de otogar girişlerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. İstanbul'a gelen vatandaşların beraberlerinde memleketlerinden çok sayıda kışlık erzak da getirdiği görüldü.