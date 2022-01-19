Ara sokaklarda kovalamaca! Bebek arabalı hırsız yakalandı
Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Gündem 19.01.2022, 08:54
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.
Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.
Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.
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