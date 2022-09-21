Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Gündem 21.09.2022, 20:34
Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
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