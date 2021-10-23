Antalya'da orman yangını

Sivri Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale ediliyor.