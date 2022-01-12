Antalya'da ırmak taştı: Tarım alanlarını ve iş yerleri sular altında kaldı
Antalya'nın Serik ilçesinde yağışların ardından Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu birçok iş yerini ve narenciye bahçelerini su bastı.
Gündem 12.01.2022, 13:17
Bölgede 3 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla Serik ilçesinde debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı.
Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.
Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.
Haberi alır almaz iş yerine geldiğini anlatan Gündoğdu, "Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. Suların daha fazla yükselmesiyle iş yerimi su bastı" diye konuştu.
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