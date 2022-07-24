Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında
Antalya'nın Kundu bölgesinde, arıtma tesisleri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gündem 24.07.2022, 14:08
Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına aldı.
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