banner38

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Kundu bölgesinde, arıtma tesisleri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gündem 24.07.2022, 14:08
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına aldı.

#Antalya
Yorumlar (0)
banner35
30
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner23