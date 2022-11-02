Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 02.11.2022, 21:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de Kumluca'ya 68,33 kilometre uzaklıkta 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 22,35 kilometre derinlikte meydana geldi.
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