Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 28.01.2022, 08:19 28.01.2022, 08:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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açık
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