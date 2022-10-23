Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 23.10.2022, 09:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 5.22'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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