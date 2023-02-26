Antakya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesine 3,25 kilometre mesafede 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 26.02.2023, 12:22
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da Antakya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Hatay'ın Samandağ ilçesine 3,25 kilometre mesafede ve yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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