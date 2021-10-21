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Ansızın vurmaya devam: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gerçekleştirilen operasyonla Zap bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Gündem 21.10.2021, 12:14
Ansızın vurmaya devam: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Irakın kuzeyi #operasyon
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