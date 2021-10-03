Annelerin nöbeti 762'nci gününde devam ediyor
Dağa kaçırılan evlatlarını HDP'den isteyen annelerden Necibe Çiftçi, oğluna seslendi: "HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık."
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 762'nci gününde devam ediyor.
6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi.
Büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK'ya destek vermediği için örgüt mensuplarınca köyden kaçırılarak öldürüldüğünü dile getiren Çiftçi, "Oğullarım için buraya geldim. Oğlum; HDP seni kandırarak götürdü, PKK'ya teslim etti, geri dön yeter artık." dedi.
Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını belirtti.
"Eşimle HDP'ye geldik. Bizi burada dövdüler, merdivenlerden ittiler. 2015'ten beri oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım." diyen Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
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