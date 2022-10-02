Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dün eve düzenlenen silahlı saldırıda anne ve oğlunun yaşamını yitirmesi, geliniyle iki torununun yaralanmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Gündem 02.10.2022, 10:22
Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki eve dün silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın Ahmet Y. olduğunu tespit etti.
Soruşturma kapsamında amcasının evine silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen zanlı, boş arazide yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dün kırsal Kartal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen silahlı saldırıda bahçede oturan anne Fatma Y. ile oğlu Cebrail Y. hayatını kaybetmiş, gelini Pınar ile torunları Ayaz ve Irmak yaralanmıştı.
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