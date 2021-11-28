banner38

'Ankara'nın trafik düzeni kadın polislere emanet

Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

Gündem 28.11.2021, 12:56 28.11.2021, 16:21
'Ankara'nın trafik düzeni kadın polislere emanet

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, başta "Ankara'nın kalbi" olarak nitelendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.

Kadın polisler, meslek seçiminde nelerin etkili olduğunu, özellikle araç yoğunluğunun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl çalışma yürüttüklerini ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kendilerine olan ilgisini AA muhabirine anlattı.

Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Ankara'da özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde araç yoğunluğu yaşandığını belirten Karacan, "Vatandaşların daha rahat ulaşımlarını sağlamak, sorun yaşamadan trafik akışını düzenlemek için kısa süreli kısıtlamalar yapıyoruz. Bu şekilde yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ankara genelinde KGYS kameralarımızdan bölge amirlerimizce yoğunluk tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz." dedi.

Vatandaşın gösterdiği ilgi ve olumlu tepkiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacan, bir kadının isteyip de başaramayacağı bir şeyin olmadığını vurguladı.

Gerek kendi gerekse diğer vatandaşların canını hiçe sayan "trafik magandaları" sorununa değinen Karacan, bununla ilgili çok yoğun ihbar aldıklarını ve bu sorunla mücadelede sivil ekiplerden etkin şekilde faydalanıldığını söyledi.

Havanın kötü olduğu zamanlarda görev yapmanın zorluğuna işaret eden Karacan, "Yağmur, çamur, kar, kış demeden 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Asıl en büyük görevimiz, bu zamanlarda oluşuyor. Çünkü vatandaşımız bu anlarda özellikle kar yağışında mağdur olabiliyor. Vatandaşımıza yardım eli uzatmak hoşuma gidiyor. Açıkçası ben yaptığım meslekten dolayı çok gurur duyuyorum. O yüzden 'İyi ki trafik polisi olmuşum' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan mesleği sevmek"

Selda Akçal ise trafik biriminde motorize ekiplerde görev yaptığını belirterek, motosikletli polis olmayı hep hayal ettiğini söyledi.

Polisliğin de her meslekte olduğu gibi kendine has zorluklarının bulunduğuna işaret eden Akçal, "Önemli olan mesleği sevmek. Sevdikten sonra zorluğu hafifletiyorsunuz, kolay geliyor. Sokaktayız, motordayız, yeri geliyor kar, kış oluyor ama bunların hepsini bir tarafa koyarsak diğer tarafta da karşınızda dimdik duran bir Türk kadın polisi var. Sevdiğimiz ve özveriyle yaptığımız için bize kolay geliyor." diye konuştu.

Trafik kazasının yaşandığı noktaya, motosikletli olmanın da avantajını kullanarak kısa sürede ulaştıklarını belirten Akçal, bu sayede trafik akışının devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Selda Akçal, trafikte bazen sürücüler arasında sözlü ya da fiziki şiddetin yaşandığını, bu durumda iki tarafı sakinleştirmek için devreye girdiklerini de dile getirdi.

Görev yaptığı sırada, vatandaşlarla aralarında geçen diyaloglara değinen Akçal, "Çocuklar selam vermeden geçmiyor. 15-16 yaşındaki kız ve erkek kardeşlerimiz 'Abla bizim de hayalimiz, sence yapabilir miyiz?' diye soruyorlar. Onlara örnek olduğum için çok gurur duyuyorum. Ben diyorum ki, bir kadın isterse her şeyi yapabilir, yapabiliriz. Bizim o gücümüz var. Ama hepsinden önce içinde bayrak ve vatan sevgisi olan her Türk evladının gözlerinden o gururu hissediyor, bununla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hakkıyla yapabileceğime inandım"

Özlem Sözeyatarlar da küçüklüğünden beri yollarda gördüğü polislere özendiğini ve bu mesleği seçmeye karar verdiğini söyledi.

Yoğun başkent trafiğinde araç sürücülerini yönlendirirken zaman zaman zorlandıklarını dile getiren Sözeyatarlar, ancak sahip oldukları tecrübe sayesinde bunu en hızlı ve güvenli şekilde yaptıklarını anlattı.

Trafik kurallarını ihlal eden "trafik magandaları"na karşı yürüttükleri mücadeleye değinen Sözeyatarlar, "Öncelikle yaptıkları davranışa devam etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Davranışına devam ederse orantılı güç kullanıp etkisiz hale getiriyoruz ve yaptığı kural ihlaliyle ilgili cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

Ailesinden her zaman destek gördüğünü belirten Sözeyatarlar, erkek sürücülerin kadın polislere daha ılımlı yaklaştıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Özlem Sözeyatarlar, görev başındayken zaman zaman yanına gelen ve sohbet ettikleri her yaştan vatandaşın kendisini tebrik edip başarı dileğinde bulunduğunu da dile getirdi.

#ankara
Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7