Ankara’da “Filistin’e Selam, Siyonizme Lanet” mitingi yapıldı

"Kudüs'e Selam, Direnişe Devam", “Katil İsrail Filistin’den Defol”, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” yazılı pankartlarının asıldığı miting alanında, Filistin halkına destek sloganları atıldı.

Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’nin tüm dünyanın gözü önünde katledildiğini söyledi.

İşgalci İsrail’in 8 milyon Filistinliyi yurtlarından çıkardığını, evlerine ve topraklarına el koyduğunu, namuslarını ve haysiyetlerini hedef aldığını dile getiren Yalçın, Filistinlilerin direnişini suçlu gibi göstermeye çalışanların bulunduğunu ifade etti.

Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkının sorgulanmayacağını vurgulayan Yalçın, “Bu mücadele, evini, yurdunu, namusunu, ailesini, kutsalını koruma mücadelesidir. Bugün, Kur'an'ın ifadesiyle 'Furkan' günüdür. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gazze'de sadece Filistinlilerin değil insanlığın öldüğünü, siyonistlerin Hitleri bile aratmayacak şekilde katliam yaptığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü ve Arap Birliği'ne seslenen Arslan, "Açık bir savaş suçu işleyen siyonist İsrail'e karşı insanlıktan ses bekliyoruz." dedi.

İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç da Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonun "amasız, fakatsız, soru işaretsiz her şeyiyle Gazze'nin gençlerine ait bir zafer" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mitingde konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan, Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça ve TÜGVA Ankara İl Temsilcisi İsmail Yeğin de işgalci İsrail’e tepkilerini gösterdi.

Programın sonunda Filistin’e dua edildi.