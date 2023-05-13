Ankara yağmur suları altında kaldı
Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış birçok yolu göle çevirirken, metro istasyonları da su altında kaldı.
Gündem 13.05.2023, 04:05 13.05.2023, 04:09
Ankara’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sele neden oldu. Yağışlar nedeniyle bazı metro istasyonlarında su baskınları yaşanırken, evler ve yollar da göle döndü.
Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor. Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.
Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı.
Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Şehrin birçok noktasında hasarlı kazalar meydana gelirken, trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi.
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