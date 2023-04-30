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Ankara tarih yazıyor

AK Parti'nin büyük Ankara mitinginde Ankaralılar tarih yazıyor. Millet Bahçesindeki mitingde kalabalık meydana sığmadı. İnsanlar sokaklara kadar taşmış durumda.

Gündem 30.04.2023, 16:07 30.04.2023, 17:49
Ankara tarih yazıyor

AK Parti'nin büyük İzmir mitinginden sonra büyük Ankara mitingi de tarih yazıyor.

Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge yüzbinlerce insan alana akın etti.

Melih Gökçek, alanın tamamen dolduğunu insanların alan dışında kaldığını açıkladı. 

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini Ankara'da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Sandıkları gümbür gümbür patlamaya var mıyız?

Biz bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kapı kapı dolaşacağız.

Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm yer İstanbul ise ülkeme ve milletime aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır.

Bu şehir medeniyet pınarının membağı olan yerdir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, her şeyi ile seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın kadir şinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

"Bunların 3 tane tanımı var"

Bu bay bay Kemal'in de ne olduğunu anlatıyorsunuz değil mi. Ne kadar yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.

Bir bilboard gördüm Ankara daha iyi hizmet layık diyor. Dün İzmir’de de aynısını yazmış. İzmir’e iyi hizmete geliyoruz diyor. Ankara’da 4 yıldır ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP’yi tanımak istiyorsanız aklınıza 3 kelime gelsin: Çöp çukur çamur.

İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

"Altılı masa oldu şimdi dokuzlu masa"

Ankara Milli Mücadele'de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara'nın her yeri, özgürlüğü için direndi. FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. 6’lı masa oldu şimdi 9’lu masa. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size, sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var, cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

"'Selo'yu çıkaracağız' diyorlar"

Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayıp eli kanlı teröristlerini hapisten çıkartıp aramıza göndermek isteyenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor.

Bay bay Kemal sen talimatı nerden alıyorsun; Kandil'den. Ne diyor Kandil? Bay bay Kemal'i destekliyoruz. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi ben de diyorum ki 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. 'Öyleyse daha çok çalışacağız.

Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

"PKK uzantılarıyla pazarlıklara oturdular"

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum.

"Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş"

Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor bay bay Kemal; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?

"Kendini maliye bakanı ilan etti zavallı"

Bay bay Kemal kendini maliye bakanı ilan etti. Zavallı. Ya sen maliyede bir memurdun, bakan makan olmadın. Neden millete yalan atıyorsun. Yalandan başka ne referansı var?

"Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar"

Oy alabilmek için herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor. Bunun adı rüşvettir. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?

Bay Kemal Atatürk Havalimanı’nı Amerikalı bir gruba verecekmiş. Bu milletin elinden TEKNOFEST’i, İHA’ları, SİHA’ları alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar.

Biz sözlerini unutanlardan olmadık. İhtiras peşinde değil, hizmet peşinde koştuk. Bolu Tüneli'ni patates deposu yapalım diyorlardı. CHP'nin dönemiydi… Biz geldik, 'Bu tüneli açacağız' dedik, yaptık. Bunca yıldır ülkeye hizmet etmeyi öğrenemediler. Bunların eline 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelirler.

Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

"Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek"

Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri, sadece Ankara'nın değil ülkemizin en büyük en modern hastaneleri olarak hizmet veriyorlar. Ankara'yı hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a bağladık. Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek.

İşte meydandan son durum: 

#ak parti #ankara
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