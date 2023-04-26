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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı bir ay ücretsiz

Ankara-Sivas arasında açılışı yapılan Yüksek Hızlı Tren hattının bir ay boyunca ücretsiz olacağı açıklandı.

Gündem 26.04.2023, 17:40 26.04.2023, 17:43
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı bir ay ücretsiz

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının ilk seferi gerçekleşti. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak. Ankara-Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bugün resmen açılıyor. Hatta ilk seferi yapan tren Ankara'dan hareket etti.

Hızla trenin ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı.

MAYIS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattının işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.

Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da bugün hizmete açılacak.

Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı seyahat imkanına kavuşturacak.

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometrelik hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor.

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

#Ankara Sivas YHT
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