Ankara seçim sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor.

ANKARA GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %96,42

Recep Tayyip Erdoğan: %46,42

Kemal Kılıçdaroğlu: %46,82

Sinan Oğan:%6,41

Ankara'da seçim sonuçları

ANKARA GENELİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI

Açılan Sandık:%92,21

Cumhur İttifakı:%46,98

Millet İttifakı:%43,62

Ata İttifakı:%3,07

Emek ve Özgürlük İttifakı:%3,72

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:%0,22