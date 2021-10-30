banner38

"Ankara'nın adı Atatürk olsun"

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Ankara'nın isminin Atatürk olarak değiştirilmesini teklif eden Hulki Cevizoğlu'nun bu isteği sosyal medyada gündem oldu.

Gündem 30.10.2021, 01:05
"Ankara'nın adı Atatürk olsun"

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programına, Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu konuk oldu.

Cevizoğlu'nun, programda Ankara'ya yönelik bulunduğu öneri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ANKARA'NIN ADI ATATÜRK OLSUN"

Başkent Ankara'nın adının Atatürk olmasını öneren Cevizoğlu, "Amerika'nın kurucusu kim? George Washington. Şimdi biz ABD'nin başkentine ne diyoruz, Washington'a gitti, geldi. ABD'nin kurucusunun adı ülkenin ve eyaletlerin başkentine verilmiş. Şimdi ben de diyorum ki Ankara'nın adı Atatürk olsun. Bunda ne sakınca olabilir" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR ÖNERİ BUNA DESTEK OLUNMASI GEREKİR"

Önerinin güzel olduğunu belirten Cevizoğlu, "Çok güzel bir öneri, buna destek olunması gerekir. Bu yıl oldu bir dahaki sene oldu, şimdi biz çeşitli dönemlerde bu zamana kadar hep Ankara'nın ambleminin değişip değişmemesini tartıştık değil mi. Amblemini değiştirirken biz niye Ankara'nın adını da değiştirip, Atatürk'ü yaşatmıyoruz" dedi.

"BİR CADDEYE ATATÜRK'ÜN ADI VERİLECEĞİNE NEDEN DAHA BÜYÜK BİR YERE VERİLMESİN"

Bu öneriye karşı çıkılmasının da doğal olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, "Bu önemli bir öneri, tersinden bakalım buna herkes karşı çıkabilir gayet doğal ya da yanında olabilir. Ama ben de şu tezi ileri sürerim derim ki, siz Atatürk'ün adını çeşitli yerlere veriyorsunuz ve ismini vermekte bir sakınca görülmüyor bunda hemfikiriz. O zaman neden küçük yerlere Atatürk'ün adını veriyorsunuz, onun adını küçültmüyor musunuz?. Bir spor salonuna Atatürk Spor Salonu demek makulken, neden adını daha büyük yere vermek mantıklı değil mi diye sorarım ben de. Yani bir caddeye Atatürk'ün adını vermek onu küçültmektir o zaman" diye konuştu.

Kaynak: En Son Haber

#Hulki Cevizoğlu #ankara #CNN
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3