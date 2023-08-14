Ankara Müftüsü Çınar'dan İslam düşmanlarına tepki

Pursaklar Müftülüğü'nün düzenlediği hafızlık icazet töreninde konuşan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, yurt dışında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine ilişkin konuştu. Çınar, bu eylemleri yapanları çok sert bir dille eleştirdi.

Pursaklar müftülüğünün düzenlediği hafızlık icazet töreninde konuşan Çınar, İslami değerlere hakaret eden batıya sert cevap verdi.

Çınar Hicr Suresi 9.Ayetinden örnek vererek; “Kuran’ı biz indirdik, onun muhafızı biziz” ifadesinde bulunarak, “Ey Dünya Şahit ol! Bak, görüyorsun sen Allah’ın kelamını yakmaya çalışıyorsun fakat Allah’ın kelamının sahibi Allah’tır. “ diye konuştu.

Devamında Çınar: "Hafızlar aracılığıyla kelamımıza öyle bir sahip çıkıyoruz ki, ey özgürlüğün sahibi olduğunu zanneden Batı uygarlığı sen neyi yakarsan yak bu Kur'an aşıkları karşısında hazır ola geçeceksin Allah'ın izniyle Allah'ın nurunu söndüremezsin Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Elhamdülillah 30'a yakın dilde Kur'an meali basıyoruz çünkü insanlar; 'Her şerde hayır vardır' diyerek bu yakılan nedir diye okuyorlar ve iman ediyorlar. Ey Kur'an-ı yaktığını zannedenler ne yaparsanız yapın insanlar fert fert İslam'a geliyorlar. Buna engel olamayacaksınız. Bugün bu salondan 185 Kur'an hafızını yeryüzüne gönderiyoruz. Ey dünya insanlığı korkmayın! Bu gelen nesil karıncayı bile incitmeyen nesil bu gelen nesil ecdadından almış olduğu ruhla tevhidi ve adaleti götüren nesildir. Bu nesil sevgi neslidir bu nesil Kuran aşığı bir nesildir." dedi.

Bu neslin ehli beyt, ehli sünnet ve cemmat yolunda olduğunu söyleyen Hasan Çınar, "Bu nesil biz seferdeyiz zafer Allah'a aittir diyen bir nesildir elhamdülillah!" dedi.

İşte Çınar'ın o konuşması: