Ankara kulislerinde Mehmet Şimşek hareketliliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur seçiminden zaferle ayrılırken, vatandaşın kanayan yarası ekonomi alanında atacağı adımlar merak konusu. Erdoğan'ın ekonominin başına geçmeyi önerdiği eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in teklifi kabul ettiği iddia edilirken, Şimşek'in Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birine getirileceği öne sürüldü.

Ankara'da seçim sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi ancak görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Şimşek'in adı seçimin ardından kamuoyunda güncelliğini korurken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ŞİMŞEK İÇİN 3 GÖREVDEN BİRİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Şimşek'in Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Baş Danışmanı ve Hazine ve Maliye Bakanı görevlerinden birine getirileceği öne sürüldü.

Öte yandan borsada, Mehmet Şimşek haberlerinin etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 10'a yaklaştı.