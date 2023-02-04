Ankara kar altında

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hafta sonu yağışlı ve soğuk sistem etkili olacak. Kent genelinde yarın ve pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşehrilerim, saat 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafta başı yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgara dikkat

Öte yandan pazartesi gününden itibaren İstanbul kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kademeli olarak mevsim normallerinin altına düşerek 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise pazartesi ve salı günü kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.