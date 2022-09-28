Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz."