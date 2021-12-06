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Ankara-Doha arası stratejik iş birliği ambargo siyasetini alt etti

Ankara-Doha hattındaki en yoğun diplomasi trafiği, Körfez Krizi sürecinde yaşandı. 3,5 yıl süren kriz sürecinde Türkiye, Katar'a olan desteğinde geri adım atmadı. Kriz sonrası hızla sağlanan lojistik ve askeri destek, bölge dengelerine de yansıdı.

Gündem 06.12.2021, 14:23
Ankara-Doha arası stratejik iş birliği ambargo siyasetini alt etti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti.

4 ülke, Doha'nın terör gruplarını desteklediğini öne sürdü, hava sahalarını Katar'a kapattı.

Riyad da Katar'ın dışa açılan tek kara bağlantısını koparınca, Körfez tarihindeki en büyük diplomatik kriz, başlamış oldu.

Bu süreçte, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini istedi.

Katar, 4 ülkenin taleplerini reddetti

Katarlıların da aynı şekilde ülkelerinden ayrılmalarını talep etti. Onu, 4 ülkenin 13 maddelik talep listesi takip etti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının kapatılması, Doha'nın abluka uygulayan ülkelere tazminat ödemesi ve Türk askeri üssünü kapatması o maddeler arasındaydı.

Ancak Katar, egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle talepleri reddetti.

Türkiye'den destek gecikmedi

Katar'a stratejik ortağı Türkiye'den destek gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, abluka kararını doğru bulmadıklarını söyledi.

Ardından dünya liderleri ile telefon diplomasisini başlattı. Kriz çözülene kadar da Ankara'nın arabuluculuk rolü sürdü.

Katarlılar, raflarda Türk ürünlerini buldu

Katar, kriz öncesinde günlük gıda tüketiminin yüzde 75'inden fazlasını, kara yolu ile Suudi Arabistan'dan temin ediyordu.

Bu açığı kapatmak üzere, Türkiye ve İran'dan kalkan kargo uçakları Katar'a gitti.

Krizin başlaması ile marketlere akın eden Katarlılar, raflarda Türk ürünlerini buldu.

Türkiye'nin desteği sadece lojistik alanda kalmadı.

Katar'daki Türk askeri sayısının 600'e çıkarılmasının önü açıldı

Ankara, Katar'da bulunan askeri üsteki varlığını artırma kararını hızlandırdı.

Ambargodan sadece birkaç gün sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi onay verdi, Katar'daki Türk askeri sayısının 600'e kadar çıkarılmasının önü açıldı.

Düğüm 5 Ocak 2021'de çözüldü

Kuveyt ve başlangıçta Katar'a karşı tavır takınan Amerika Birleşik Devletleri de ara buluculuk çabalarını sürdürdü. Düğüm, 5 Ocak 2021'de çözüldü.

41'inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan anlaşma ile Körfez Krizi resmen sona erdi.

Türkiye'nin desteği bölgede dengeleri de değiştirdi

Türkiye'nin ambargo sürecinde Katar'ın yanında durması, bölgede dengeleri de değiştirdi.

Stratejik iş birliklerinin, ambargo siyasetini etkisiz hale getirdiği açıkça görüldü.

Haber: Selin Yıldırım

#ankara #Doha
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