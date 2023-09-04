Ankara'dan F-4 savaş uçağından parça düştü

Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı olduğu düşünülen parça isabet etti. 3 araç hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otoparka uçak parçası düştü.

Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti.

Araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

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