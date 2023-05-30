Ankara'da yollar su altında kaldı

Ankara'da dün aniden bastıran dolu yağışı ve sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji bugün de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Acilen ABB ve ASKİ'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok. Sanki deniz, sanki nehir, sanki ırmak" dedi.

Ankara'da geçen haftalarda yaşanan yoğun yağışın ardından bu sefer de dolu yağdı, sokakları sel aldı. Keçiören'de bir anda bastıran dolu, kentin sokaklarını birbirine kattı.

BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

"SANKİ DENİZ"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aracında seyir halindeyken çektiği videoyu paylaşarak, ilçede meydana gelen sağanak ve dolu yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada sel baskını meydana geldiğini belirtti. Sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin görevini yapmadığını söyleyen Altınok, "Burası Kalaba. Burada ilk defa böyle bir manzara var. Yavaş, Türkiye'yi gezeyim derken Ankara'yı ihmal etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Izgara ve mazgalları periyodik şekilde 3-4 ayda ve her yağmur yağdıktan sonra temizlemezseniz, Ankara'da yine insanlarımız ölecek, canlar gidecek. Ah, vah, tüh demenin bir anlamı yok. Acilen ABB ve ASKİ'nin üzerine düşen görevleri yapması lazım. Böyle bir manzara yok. Sanki deniz, sanki nehir, sanki ırmak" dedi.