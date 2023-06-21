Ankara'da sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Gündem 21.06.2023, 15:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'de bulunan evinde ziyaret etti.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 45 dakika sürdü.
Görüşme sonrasında MHP'nin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti." paylaşımı yapıldı.
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