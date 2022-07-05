banner38

Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan FETÖ firarileri tutuklandı

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı.

Gündem 05.07.2022, 07:37
Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan FETÖ firarileri tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı firari örgüt üyelerinin saklandıkları adresleri belirledi.

Aylarca süren çalışma sonucu ihraç Kıdemli Binbaşı Y.A'nın 4 yıldır firari olarak Çankaya'da kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Evden çıkarak otomobiline binen Y.A, bir anda karşısında polis ekiplerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaçmasına fırsat verilmeden yakalanan Y.A, emniyete götürüldü.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ihraç Danıştay Tetkik Hakimi M.S ise ekiplerin dikkatli çalışması sonucu Yenimahalle'de kaydı bulunmayan bir adreste yakalandı. M.S'nin örgütün sivil ve yargı kanadıyla önemli bağlantıları olduğunu ve hücre yapılanmasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık 6 yıldır firari olan ihraç başpolis Ş.İ.K ile komiser L.A da Yenimahalle'de gözaltına alındı. Her ikisi de "Bylock" kullanıcısı oldukları belirtilen ihraç polislerin örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile derecelendirildiği tespit edildi.

Emniyet içindeki iki gizli sorumlu da yakalandı

FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki gizli sorumluları oldukları öne sürülen M.D ve M.E'nin peşine düşen ekipler saklandıkları adresleri ortaya çıkardı.

Polis ekipleri, örgüt içinde "Mustafa" kod adını kullanan ve 6 yıldır aranan M.D'yi Yenimahalle'de kaydı olmayan bir adreste yakaladı. M.D'nin örgütün haberleşme uygulaması "Bylock"tan birçok örgütsel yazışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Öğretmen olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen M.E'nin 5 yıldır Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki birçok evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

"Mehmet" kod adını kullanan M.E, özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.E'nin "Bylock"ta iki farklı kullanıcı adıyla yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 örgüt üyesi Sincan Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner35
21
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23