Ankara'da patlama
İstanbul'da dün meydana gelen patlamanın ardından bugün de Ankara'da benzer bir patlama meydana geldi.
Ankara son dakika patlama haberi... Mamak ilçesinde meydana gelen patlama Ankaralılara korku dolu anlar yaşattı. Doğal gaz kaynaklı olduğu ortaya çıkan patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi.
Mamak ilçesinde, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti
Patlama sırasında evde bulunan 70 yaşında Fatma Köse adlı bir kadın hayatını kaybetti.
Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir.
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