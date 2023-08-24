Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70'lik zam geldi.
Gündem 24.08.2023, 17:52
Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu.
Yeni tarifeye göre servis ücretlerine ortalama yüzde 70 artış yapıldı.
0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.
15 KİLOMETREDEN SONRA HER KİLOMETRE İÇİN 325 LİRA
3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.
15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.
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|2
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|0
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|0
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|18. Burnley
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|0
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|2
|0
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|6
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|2
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