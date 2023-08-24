Ankara'da okul servis ücretlerine zam

Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu.

Yeni tarifeye göre servis ücretlerine ortalama yüzde 70 artış yapıldı.

0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.

15 KİLOMETREDEN SONRA HER KİLOMETRE İÇİN 325 LİRA

3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.