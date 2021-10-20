Ankara'da MTA Kampüsü'nde patlama
Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Gündem 20.10.2021, 10:18 20.10.2021, 10:37
Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları bölgeye sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.
MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.
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