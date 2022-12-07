Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 21 gözaltı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 7 ton 20 litre etil alkol, 5 bin boş sigara kutusu, 2 bin 550 paket kaçak sigara, 562 litre sahte alkollü içki, 139 bandrol, 33 kaçak cep telefonu, 29 kilogram tütün, 4 tarihi eser, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ve 599 bin makaron ele geçirildi.