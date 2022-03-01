Ankara'da eşini öldüren zanlı yakalandı
Ankara'da eşini bıçaklayarak öldüren Mehmet K., polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.
Gündem 01.03.2022, 08:28
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. tarafından öldürülmüştü.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet K.'yi, Sincan'da saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan Mehmet K., polise verdiği ilk beyanda, eşinin kendisinden boşanmak istediğini ama kendisinin istemediğini belirterek aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla eşine saldırıp kaçtığını söyledi.
Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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