Ankara'da bir binada patlama
Ankara'nın Keçören ilçesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.
Gündem 18.11.2021, 23:51 19.11.2021, 00:28
Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.
Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkazdan 2'si çocuk, 1 hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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