Ankara'da bir binada patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.

Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef." diye konuştu.

Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara Valisi Şahin, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek.

Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.