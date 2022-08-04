Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı KPSS kitapçıklarına el koydu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022-KPSS Lisans oturumu soruşturmasında dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesindeki bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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