Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan İYİ Partili vekil konuştu

Barış Yarkadaş'ın İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldığını açıklamasının ardından tv100’e bağlanan Yaşar " Burada benim işim inşaat olmasa, ben halde kavun, karpuz satıp da gelip burada ihale alsam haklısın hiçbir itirazım yok ama benim işim bu. Bu ihaleye şirketin girdiğini bilmiyorum diyorum ama siz bunu alaya alıyorsunuz." diyerek kendini savundu.

Barış Yarkadaş'ın Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında "İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor." sözlerine üzerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar programa telefon ile bağlandı.

"İHALEYE HERKES GİREBİLİR"

"Bugün üzerinde durduğumuz Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayınlanan ihalelere şartlara uyan bütün firmalar girebilir" diyen Yaşar "EKAP’da ilan edilmiş ihaleye herkes girebilir, önündeki belgeye de bakarsa sadece bizim şirketimiz buraya bir konsorsiyumla girmiştir. İhale 2021 yılında yapıldı ama birim fiyatları 2020 fiyatıyla olduğu için o gün demirin fiyatı 4 liraydı 9 liraya çıktı. İhaleye az sayıda firmanın girmesinin sebebi bu, bu proje 10 milyar lira zarar eden bir projedir." ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ’I ÖMRÜMDE İKİ SEFER GÖRDÜM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diyoloğu olmadığını belirten Yaşar "El altından kıyak geçilmiş hiçbir hali yok ben Mansur Yavaş’ı ömrümde iki sefer gördüm. Bunun dışında Mansur Bey’le başka bir diyaloğumuz yok. KİT komisyonları belediyeleri denetlemez, KİT komisyonunun denetlediği bir kurumun ihalesine mi giriyorum ki hem denetleyip hem ihalesine gireyim." sözlerine yer verdi.

"ETİK DEĞİL"

Yaşar'ın sözleri üzerine konuşan Yarkadaş "Milletvekili olarak sizin kamu kurumlarının ihalelerine girmeniz doğru değil, etik değil." dedi.

"KAVUN KARPUZ SATIP İHALE Mİ ALDIM?"

İhaleyle ilgili Yaşar "Burada benim işim inşaat olmasa, ben halde kavun, karpuz satıp da gelip burada ihale alsam haklısın hiçbir itirazım yok ama benim işim bu. Bu ihaleye şirketin girdiğini bilmiyorum diyorum ama siz bunu alaya alıyorsunuz." dedi.