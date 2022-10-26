Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye 30 günlük ek süre
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillerle ilgili olarak partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.
Gündem 26.10.2022, 19:13
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.
HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: AA
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